الأهلي يهزم الرياض بهدف عكسي ويتصدر الدوري السعودي مؤقتًا

حقق الأهلي السعودي فوزًا مهمًا على مضيفه الرياض بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

تفاصيل المباراة

سجل ميلان بوريان، حارس فريق الرياض، هدف الأهلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 75، مانحًا فريقه فوزًا ثمينًا.

وشهدت المباراة أيضًا إلغاء ثلاثة أهداف للأهلي عبر تقنية الفيديو VAR، بداعي التسلل في الدقائق 6+45، 59، و87، ما أثار جدلاً بين الجماهير والمتابعين.

ترتيب الدوري

بهذا الفوز، تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا برصيد 59 نقطة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر، ما يزيد من الضغط على الفريقين في الجولات المقبلة.

تشكيل الأهلي في المباراة