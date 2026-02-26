وصول بعثة سيدات الجزائر إلى القاهرة استعدادا لوديتين

وصلت بعثة المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم النسائية إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الخميس، تمهيداً للدخول في معسكر تدريبي مغلق، تتخلله مباراتان وديتان.

وتأتي هذه الرحلة في إطار التعاون الرياضي بين الاتحادين المصري والجزائري، حيث من المقرر أن يخوض منتخب سيدات "الخضر" مباراتين وديتين أمام المنتخب الوطني المصري، كجزء من التحضيرات النهائية والمكثفة، التي تسبق المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026، المقررة إقامتها في المغرب.

وتمثل هذه الوديات، محطة اختبار حقيقية قبل انطلاق البطولة القارية في منتصف مارس المقبل، خاصة وأن القرعة وضعت الجزائر في المجموعة الأولى، رفقة المغرب والسنغال وكينيا، بينما تصطدم مصر في المجموعة الثالثة بنيجيريا وزامبيا ومالاوي.