مواجهات نارية للمنتخبات الإفريقية في توقف مارس… وديات بطابع عالمي

يشهد التوقف الدولي في شهر مارس برنامجًا استثنائيًا للمنتخبات الإفريقية، بمواجهات ودية تجمعها بمدارس كروية من أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، في اختبارات قوية استعدادًا للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

قمم كبرى أمام عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية

الجزائر × أوروغواي

الجزائر × غواتيمالا

السنغال × بيرو

السنغال × غامبيا

المغرب × الإكوادور

المغرب × باراغواي

كوت ديفوار × إسكتلندا

كوت ديفوار × كوريا الجنوبية

الكاميرون × أستراليا

الكاميرون × الصين

مصر × السعودية

مصر × إسبانيا

نيجيريا × إيران

نيجيريا × الأردن

غانا × النمسا

غانا × ألمانيا

تونس × هايتي

تونس × كندا

جنوب إفريقيا × بنما

جنوب إفريقيا × بنما (مباراتان)

الرأس الأخضر × تشيلي

الرأس الأخضر × فنلندا

الغابون × أوزبكستان

الغابون × ترينيداد وتوباغو

غينيا × توغو

غينيا × بنين

مالي × روسيا

موريتانيا × ليبيريا

ليبيا × النيجر

بنين × فلسطين

تنزانيا × ليختنشتاين

جزر القمر × كازاخستان

ناميبيا × الكويت

كينيا × إستونيا

رواندا × غرينادا

سيراليون × عُمان

ملحق حاسم نحو مونديال 2026

🇨🇩 منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدم

في مواجهة محتملة أمام منتخب جامايكا لكرة القدم أو منتخب كاليدونيا الجديدة لكرة القدم ضمن الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم 2026.