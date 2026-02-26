قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إيقاف قيد الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بعد حكم ريبيرو ضد القلعة الحمراء

محمد بدران   -  
يارا أمين

فجر الناقد الرياضي محمد عراقي مفاجأة بشأن قضية النادي الأهلي مع المدرب السابق خوسيه ريبيرو، الذي صدر لصالحه حكم من جانب "كاس" بمبلغ 588 ألف دولار بالإضافة إلى الشرط الجزائي في عقده بعد رحيله عن الفريق.

وكتب عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "‏للعلم :" الأهلي للأسف اتحكم عليه بغرامة تتخطى المليون و200 ألف دولار وليس 600 ألف فقط في أزمة ريبيرو، تم صدور حكم نهائي أيضآ لمساعديه بقيمة 560 ألف دولار، والفائدة بتعد من شهر أغسطس !!، وفي حالة عدم سداد الأهلي للعقوبة خلال مدة 45 يوم- بدأت من أمس- ، سيتم إيقاف قيد الأهلي كما حدث بالمثل مع نادي مودرن سبورت، الذي تم إيقاف قيده أيضا بسبب قضية مماثلة وانتهت المدة دون دفعهم للغرامة."

الأهلي يطعن على الحكم الصادر لصالح ريبيرو

أعلن النادي الأهلي، التقدم بطعن ‏أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين ‏بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق ‏للفريق.

قال الدكتور عبدالله شحاتة المستشار القانوني لقطاع كرة القدم في بيان عبر الموقع الرسمي للأهلي، إن النادي سوف يتقدم بطعن ‏أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين ‏بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق ‏للفريق الأول لكرة القدم "تعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص ‏عليه في العقد 3 شهور".

وأضاف أن هذه الخطوة سوف يتم الانتهاء منها بعد 3 أسابيع على ‏الأكثر، عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني.

وأكد المستشار القانوني لقطاع كرة القدم، أن ‏الحكم ليس نهائيًا وهناك درجات تقاضي أخرى، وسيتم الطعن وفقا للإجراءات المتبعة في هذا ‏الشأن.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي في شهر أغسطس الماضي، بعدما قضى ما يقرب من 96 يومًا فقط مع الفريق، حيث جاء قرار رحيله عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.

وتقدم ريبيرو بشكوى ضد النادي الأهلي بسبب عدم تلقيه مستحقاته بعد رحيله عن قيادة الفريق الأحمر.

محمد عراقي النادي الأهلي الأهلي خوسيه ريبيرو ريبيرو الدكتور عبدالله شحاتة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

وزير الكهرباء خلال حفل الافطار

وزير الكهرباء: 97 مليار جنيه زيادة في مستحقات البترول بسبب الوقود

منحة مجانية

شهادات معتمدة .. التنافسي للتعلم الإلكتروني يعلن عن منحة مجانية في الذكاء الاصطناعي

وزير الكهرباء وقيادات الوزارة

وزير الكهرباء يشارك العاملين والقابضة والمصرية للنقل إفطارهم الجماعي .. صور

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

