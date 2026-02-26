أفشه :الجمهور اختذل تاريخي في القاضية

أكد محمد مجدي أفشه نجم الاهلي المعار للاتحاد السكندري أن احمد شوبير حارس الاهلي السابق هو الاعلامي الاول حاليا ويعد افضل من مدحت شلبي ولكن الاخير أفضل كمعلق كروي

وتابع في تصريحات لبرنامج “حبر سري ” أنه اجهش بالبكاء عقب تعادل الاهلي امام بيراميدز حيث قرر كولر عدم نزولي كبديل

وعن أفضل لاعب في الاهلي حاليا فاكد انه تريزيجيه مشددا ان ارقامه خير دليل على ذلك

وتابع ان هدف القاضية الشهير فى الزمالك هو الاغلي وكان" وش السعد "

واكمل ان الجماهير أشادت بيه كثيرا وقتها ولكن عند ضياع اول بطولة عقب ذلك تعرض لهجوم عنيف قائلا “الناس اختذلت تاريخى فى هدف القاضية”

واكمل ان أفضل 3 لاعبين فى الدورى المصرى حاليا هم تريزيجيه ومحمود الونش وأحمد الشناوى