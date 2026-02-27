قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المدرجات تمتلئ من جديد.. رفع الحضور إلى 40 ألف مشجع في مباريات الدوري المصري
مسلسل حد أقصى الحلقة 9.. خالد كمال يبتز بسنت أبو باشا
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
برلمان

برلماني: «أبواب الخير» تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الأسر الأولى بالرعاية

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالمبادرة الرئاسية «أبواب الخير»، مؤكدًا أنها تجسد نهج الدولة المصرية في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتعزيز مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي تتضاعف فيه الاحتياجات المعيشية للأسر البسيطة.

وأوضح كشر، في بيان له، أن المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تدخلات مباشرة وسريعة تستهدف توفير السلع الغذائية الأساسية والوجبات الجاهزة لملايين الأسر في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة كريمة ومنظمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن «أبواب الخير» تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة وصندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن هذا التنسيق يعزز كفاءة توزيع المساعدات ويحقق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المخصصة للدعم الاجتماعي.

وأكد كشر أن المبادرة لا تقتصر على تقديم الدعم الغذائي فحسب، بل تحمل رسالة إنسانية تعزز روح التضامن الوطني، وتؤكد أن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها في مختلف الظروف، مشددًا على أن استمرار مثل هذه المبادرات يعكس رؤية شاملة لبناء مجتمع متماسك يقوم على العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن توسع نطاق المبادرة ليشمل ملايين المواطنين في القرى والمراكز والمناطق الأكثر احتياجًا يعكس إدراكًا حقيقيًا لأولويات المرحلة، ويؤكد أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية، بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بتوجيه التحية لكل القائمين على تنفيذ المبادرة، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى مواصلة التعاون والمشاركة الفاعلة في دعم جهود الدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل والتراحم بين أبناء الوطن.

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

تاتا Punch EV

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

Samsung Galaxy S26 Ultra

سامسونج تكشف "وحش الأداء".. 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها.. لهذا السبب

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

