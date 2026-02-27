برلماني: «أبواب الخير» تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الأسر الأولى بالرعاية

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالمبادرة الرئاسية «أبواب الخير»، مؤكدًا أنها تجسد نهج الدولة المصرية في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتعزيز مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي تتضاعف فيه الاحتياجات المعيشية للأسر البسيطة.

وأوضح كشر، في بيان له، أن المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تدخلات مباشرة وسريعة تستهدف توفير السلع الغذائية الأساسية والوجبات الجاهزة لملايين الأسر في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة كريمة ومنظمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن «أبواب الخير» تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة وصندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن هذا التنسيق يعزز كفاءة توزيع المساعدات ويحقق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المخصصة للدعم الاجتماعي.

وأكد كشر أن المبادرة لا تقتصر على تقديم الدعم الغذائي فحسب، بل تحمل رسالة إنسانية تعزز روح التضامن الوطني، وتؤكد أن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها في مختلف الظروف، مشددًا على أن استمرار مثل هذه المبادرات يعكس رؤية شاملة لبناء مجتمع متماسك يقوم على العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن توسع نطاق المبادرة ليشمل ملايين المواطنين في القرى والمراكز والمناطق الأكثر احتياجًا يعكس إدراكًا حقيقيًا لأولويات المرحلة، ويؤكد أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية، بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بتوجيه التحية لكل القائمين على تنفيذ المبادرة، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى مواصلة التعاون والمشاركة الفاعلة في دعم جهود الدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل والتراحم بين أبناء الوطن.