السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو

أكد السفير عاطف سالم، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، أن اليمين الإسرائيلي الحالي، وخاصة التيار المتطرف، يسعى لتحقيق ما يسمى بـ"دولة إسرائيل الكبرى" من خلال سياسات العنف والحروب.

وقال سالم خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية، إن هذا التيار يعتمد على عقيدة دينية قديمة ترتكز على سبع مراحل للعلاقة بين البشر والإله، تصل إلى ما يسمونه بمرحلة "عودة المصايا"، مشيرًا إلى أن هذه العقيدة تشجع على الاحتلال والقتل لإسراع تحقق رؤاهم.

وأضاف أن اليمين الإسرائيلي يستخدم كل الظروف الإقليمية الحالية لتعزيز موقفه، بما في ذلك الصراعات المحتملة مع إيران ومحاولة تقويض الدول المحيطة، بينما المعارضة الإسرائيلية تلتزم الصمت ولا تلعب دورًا فعالًا في مواجهة هذه السياسات.

وشدد السفير الأسبق على أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ ضربات داخل الأراضي الإيرانية ضمن هذه الاستراتيجية، مدعومًا من اليمين المتطرف، في محاولة لتوسيع نفوذ إسرائيل وفرض نفوذها على المنطقة.

وأوضح أن هذه التطورات تؤكد أهمية وعي المجتمع الدولي بالخطورة الاستراتيجية للسياسات الإسرائيلية المتطرفة، والدور الحاسم للدبلوماسية المصرية في مواجهة أي تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي.