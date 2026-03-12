آخر أسبوع في رمضان .. موجة غير مستقرة تضرب طقس البلاد يصاحبها أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من رمضان، تحديدًا خلال الفترة من السبت 14 مارس وحتى الأربعاء 18 مارس 2026، متوقع أن تشهد استمرار حالة التقلبات الجوية.

حالة الطقس أخر أسبوع رمضان

من المتوقع أن يشهد الطقس خلال الأسبوع الأخير من رمضان، فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 35 و45 كم/س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من جنوب البلاد وسيناء، مع استمرار الارتفاع النسبي في درجات الحرارة على معظم المناطق.

كما توقعت الأرصاد، وجود نشاط الرياح على فترات متقطعة خلال الفترة من الأحد 15 مارس وحتى الأربعاء 18 مارس.

درجات الحرارة أخر أسبوع رمضان

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الأسبوع الأخير من رمضان، كالتالي:

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 24 درجة للعظمى و12 للصغرى يوم السبت، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 20 و12 درجة. وتسجل مناطق شمال الصعيد نحو 25 درجة للعظمى و11 للصغرى، فيما تصل في جنوب الصعيد إلى 34 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تحديث هذه التوقعات بشكل دوري وفقًا لأحدث خرائط الطقس، في حال حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.