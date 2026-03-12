أفلام عيد الفطر 2026.. طرح التريلر الرسمي لفيلم سفاح التجمع

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «سفاح التجمع» التريلر الرسمي للعمل والذى من المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الفطر 2026.

فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع يتناول قصة شاب نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته ويجد ضالته في عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية وتوحشه في تنفيذ تلك الجرائم، ثم تقوده الأقدار في إقامة علاقة حب مع فتاة جميلة، ويحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته، من خلال جريمة أخيرة.

أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين، وانتصار، وعدد كبير من النجوم.

العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم بنقدر ظروفك

كان أحدث أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية هو فيلم “بنقدر ظروفك”، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش “حسن” و"ملك" في حارة فقيرة، يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج.

ويتناول الفيلم قضية “غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار”، وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.