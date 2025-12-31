قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
القوات المسلحة السودانية تدخل مدينة حمادي بعد معارك دموية مع الدعم السريع
من دفء العائلة إلى زحام الحفلات.. سيمون تحكي أسرار ذكريات رأس السنة منذ طفولتها
بالصور

هدى المفتي بإطلالات أنيقة ومميزة

هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
رنا عصمت

نشرت الفنانة هدى المفتى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

وتالقت هدى المفتى، فى الصور  باطلالة ملفتة على الغلاف الرقمي لمجلة MOJEH كأيقونة من أيقونات علامة شهيرة.

وتتميز هدى المفتى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هدى،  أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

May be an image of leather
May be an image of text
May be an image of fur coat, overcoat and text

اخر ظهور لـ هدى المفتى فى ليلة فونطاستيك..

 

حلّت الفنانة هدى المفتى ضيفة على برنامج «ليلة فونطاستيك»، الذي تقدمه أبلة فاهيتا ويُعرض أسبوعيًا على شاشة MBC مصر، حيث كشفت خلال الحلقة عن رؤيتها للزواج ومواصفات شريك حياتها.

وقالت هدى المفتى إنها لا تفكر في الزواج إلا عن حب، موضحة: «أنا مش محتاجة أتجوز، وهتجوز لما أحب الشخص اللي معايا»، مشيرة إلى أن اختيار شريك الحياة بالنسبة لها يكون «باكج متكامل»، إما أن تحبه أو لا، مع التأكيد على أن الصفة الوحيدة التي لا يمكنها تقبلها هي البخل.

وشهدت الحلقة أجواءً كوميدية مميزة، وقدمت أبلة فاهيتا وكارو عددًا من الفقرات المتنوعة مع النجمة الشابة، وسط حضور جماهيري كبير، إلى جانب فقرات غنائية واستعراضية أضفت طابعًا ترفيهيًا على اللقاء.

ويُعرض برنامج «ليلة فونطاستيك» مع أبلة فاهيتا على قناة MBC مصر كل يوم سبت في تمام الساعة التاسعة مساءً.

