هدى المفتي بإطلالات أنيقة ومميزة

نشرت الفنانة هدى المفتى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

وتالقت هدى المفتى، فى الصور باطلالة ملفتة على الغلاف الرقمي لمجلة MOJEH كأيقونة من أيقونات علامة شهيرة.

وتتميز هدى المفتى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هدى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

اخر ظهور لـ هدى المفتى فى ليلة فونطاستيك..

حلّت الفنانة هدى المفتى ضيفة على برنامج «ليلة فونطاستيك»، الذي تقدمه أبلة فاهيتا ويُعرض أسبوعيًا على شاشة MBC مصر، حيث كشفت خلال الحلقة عن رؤيتها للزواج ومواصفات شريك حياتها.

وقالت هدى المفتى إنها لا تفكر في الزواج إلا عن حب، موضحة: «أنا مش محتاجة أتجوز، وهتجوز لما أحب الشخص اللي معايا»، مشيرة إلى أن اختيار شريك الحياة بالنسبة لها يكون «باكج متكامل»، إما أن تحبه أو لا، مع التأكيد على أن الصفة الوحيدة التي لا يمكنها تقبلها هي البخل.

وشهدت الحلقة أجواءً كوميدية مميزة، وقدمت أبلة فاهيتا وكارو عددًا من الفقرات المتنوعة مع النجمة الشابة، وسط حضور جماهيري كبير، إلى جانب فقرات غنائية واستعراضية أضفت طابعًا ترفيهيًا على اللقاء.

ويُعرض برنامج «ليلة فونطاستيك» مع أبلة فاهيتا على قناة MBC مصر كل يوم سبت في تمام الساعة التاسعة مساءً.