إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

سخر النائب البريطاني جورج غالاوي، من الشائعات المتداولة حول وفاة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد تصدر هاشتاج “نتنياهو مات” منصة X خلال الساعات الماضية.

وكتب غالاوي في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "إذا كان نتنياهو قد مات، فمن يدير الولايات المتحدة؟"، في تعليق ساخر أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين.

وجاءت تغريدة السياسي البريطاني في ظل حالة الجدل والتكهنات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار اخبار غير مؤكدة عن مقتل نتنياهو إثر هجوم إيراني استهدف مكتبه.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.