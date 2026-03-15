الرئيس السيسي يؤكد للملك عبد الله الثاني رفض مصر أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن
وزراء الإعلام العرب: الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية اعتداء غاشم غير مبرر
استدعاء رسمي.. منتخب مصر يضم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو
المخابرات الإسرائيلية تكشف حالة مجتبى خامنئي وسط تصاعد التوتر في إيران
وزير الخارحية الأرميني: ندعم وحدة لبنان وسيادة وسلامة أراضيه
موعد أذان المغرب و دعاء الإفطار 25 رمضان.. لا تفوت ساعة الاستجابة
الأهلي لا يخسر أمام فريق عربي في ربع نهائي أفريقيا منذ 2020
الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14
أبو ليمون يستقبل رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظات بورسعيد وشمال وجنوب سيناء
إمام السيدة زينب يحسم الجدل الفقهي حول السباب في المدرجات وذهاب النساء للجيم
الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر المطلق مع الإمارات ورفضها التام لأي اعتداءات تستهدف أمن الخليج
الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ننشر استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال عيد الفطر المبارك.. تفاصيل

إبراهيم الهواري

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك بجميع أنحاء المحافظة.


واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم أطيب التهاني لجميع أبناء القليوبية والقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص أمنياته بأن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات. 

كما وجه التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيد المرأة المصرية الموافق 16 مارس، وكذلك عيد الأم الموافق 21 مارس، مشيدًا بالدور العظيم الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات، وبمساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع، خاصةً وأن شهر مارس يُعد شهر المرأة لما يشهده من مناسبات تُجسد تقدير الدولة والمجتمع لدورها المحوري.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مع تكثيف التواجد الميداني للقيادات التنفيذية خلال أيام العيد، والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى للمواطنين لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، مع التواصل المستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ وغرفة الأزمات بالمحافظة.


وفيما يتعلق بالساحات المخصصة لصلاة العيد، وجه المحافظ بضرورة تجهيزها بالشكل اللائق من حيث أعمال النظافة، ومراجعة الإنارة العامة، وقص وتهذيب الأشجار بالمناطق المحيطة، مع توفير السيولة المرورية اللازمة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والجهات المعنية.
 

وفي قطاع التموين، تم التأكيد على تعديل مواعيد إنتاج الخبز بالمخابز البلدية لضمان توافره طوال أيام العيد، كما أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم صرف المقررات التموينية لشهر مارس بنسبة 70%، ومد صرف منحة رمضان لمدة أربعة أشهر، ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع واللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات الاستراتيجية للتأكد من توافرها وصلاحيتها والالتزام بالأسعار المعلنة.


كما وجه المحافظ مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على المجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.


وأكد المحافظ على رؤساء المدن ومديري المديريات ضرورة اليقظة التامة للتصدي لأي محاولات تعدٍ على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف خلال أيام العيد، مع تكثيف المرور الميداني لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورا.

وفيما يخص منظومة النظافة، شدد المحافظ على استمرار أعمال رفع القمامة والتراكمات أولًا بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة الإشغالات، فضلًا عن تجهيز الحدائق والمتنزهات والميادين العامة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.


وفي القطاع الصحي، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات خلال إجازة العيد، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.


كما كلف المحافظ الأجهزة المعنية بقطاع النقل والمواصلات بمتابعة انتظام العمل بمواقف السيارات، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

الأزهر للفتوى: الصائم يتعلم الكرم من الله فى شهر رمضان

تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر.. بيت الزكاة والصدقات يقدم ٨ آلاف وجبة سحور لرواد الجامع الأزهر في ليلة ٢٧ من رمضان

