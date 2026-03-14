التحفظ على 5 أطنان زيت طعام مغشوش داخل مخزن غير مرخص بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على 5 أطنان زيت طعام مغشوش داخل مخزن غير مرخص بمركز شبين القناطر وذلك بعد ضبطه.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مخزن لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4.788 طن زيت طعام معبأة داخل عبوات، و17 طن زيت طعام داخل خزانات بدون مستندات تدل على مصدرها، ومدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة. كما تم ضبط 6000 ملصق ببيانات مزيفة، و18300 من مستلزمات التعبئة والتغليف شملت عبوات فارغة وأغطية وكرتونات، بالإضافة إلى 3 ماكينات تستخدم في خط إنتاج لتعبئة الزيوت.



وتبين أن المضبوطات كانت معدة لإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.