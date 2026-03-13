القليوبية .. ننشر أسماء ضحايا حريق منزل بقرية القشيش بشبين القناطر

كشفت المعاينة الأولية والتحريات بواقعة مصرع 3 صغار بقرية القشيش في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن الحريق شب فى عشه على مساحه ٢متر أعلى سطح منزل مكون من طابق واحد نتج عنه وفاه كلا من سعيد محمود بري ( ٦سنوات ) و حسن سيد محمود بيومي ( سنة ) و وعد سيد محمود بيومي ( ٤سنوات )، حيث كان الاطفال الثلاثة يلهون داخل عشة أعلى سطح المنزل، وقت اندلاع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بالعشة واحتجازهم بداخلها.

ولقي 3 أطفال مصرعهم في حريق منزل، مكون من طابقين في قيرة القشيش بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل طابقين معروشين بالخشب بقرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر ووجود حالات وفاة من الأطفال.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع 3 أطفال فى حريق من طابقين معروشين بالخشب بقرية القشيش بمدينة شبين القناطر وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.