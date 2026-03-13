القليوبية تحصد كأس الجمهورية لخماسي كرة القدم بعد فوز الرملة على إمبابة 4/ 1

شهد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة نهائي كأس الجمهورية لخماسي كرة القدم على مستوى القاهرة الكبرى، والذي أسفر عن تتويج مركز شباب الرملة بمحافظة القليوبية بكأس البطولة، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بالأسمرات، وانتهت بفوز مركز شباب الرملة على مركز شباب إمبابة بمحافظة الجيزة بنتيجة 4 / 1، في مباراة قوية قدم خلالها فريق الرملة أداءً مميزًا استحق به الفوز والتتويج باللقب.



جاء ذلك بحضور الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتورة شيماء سامي مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، والدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذي ظهرت به الفرق المشاركة في البطولة، مؤكدًا أن منافسات خماسي كرة القدم بمراكز الشباب تعكس حجم التطور الذي تشهده الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، ودورها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب بين النشء والشباب.



من جانبه أعرب الدكتور وليد الفرماوي عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تتويج مركز شباب الرملة يعد إضافة جديدة لسجل النجاحات الرياضية لمراكز الشباب بمحافظة القليوبية، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المديرية بدعم الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة بين الشباب.



وأضاف أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تعمل بشكل مستمر على دعم فرق مراكز الشباب وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة في البطولات المختلفة، بما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها ورفع مستوى الأداء الرياضي داخل مراكز الشباب.



وشهد دور الـ16 من البطولة مشاركة خمسة فرق ممثلة لمحافظة القليوبية وهي: مراكز شباب باسوس، الرملة، المنزلة، المنيرة، ونامول، وذلك ضمن منافسات البطولة التي أقيمت على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث قدمت الفرق مستويات متميزة عكست تطور خماسي كرة القدم داخل مراكز الشباب بالمحافظة.