محافظ القليوبية : حريصون على الاستفادة من الخبرات الهندسية في تحسين مستوى الخدمات

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المهندس تامر رمضان، نقيب المهندسين بالقليوبية، يرافقه أعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقليوبية الجدد.

وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المحافظة والنقابات المهنية ودعم جهود التنمية بالمحافظة.



وخلال اللقاء، هنأ المحافظ أعضاء مجلس النقابة على ثقة الجمعية العمومية وانتخابهم لتمثيل مهندسي القليوبية، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بمهنة الهندسة وتعزيز دور المهندسين في خدمة المجتمع.



وأكد محافظ القليوبية على الدور المحوري الذي يقوم به المهندسون في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بالاستفادة من الخبرات الهندسية في دعم خطط التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما طلب المحافظ من نقيب المهندسين إعداد تصور ودراسة فنية متكاملة لبحث آليات التعامل مع مشكلة البناء المخالف، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ تحد من هذه الظاهرة وتحافظ على النسق العمراني للمحافظة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.



ومن جانبهم، أعرب نقيب المهندسين بالقليوبية وأعضاء مجلس النقابة عن تقديرهم لمحافظ القليوبية على حفاوة الاستقبال، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمساهمة بخبراتهم في دعم جهود التنمية وتحقيق رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات.