محافظ القليوبية: وضع ملصقات بأسعار التعريفة على سيارات الأجرة لضمان حقوق المواطنين

تابع اليوم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أعمال وضع ملصقات "الاستيكرات" الخاصة بتعرفة الركوب الجديدة على سيارات الأجرة والسرفيس بكافة مواقف المحافظة، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تعميمها على جميع الخطوط. وتأتي هذه الخطوة لضمان إعلام المواطنين بأسعار الأجرة الرسمية بدقة، وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال الركاب أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني عقب قرار تحريك أسعار الوقود.



وشدد المحافظ على مديري المواقف بضرورة التأكد من تثبيت الملصقات في مكان بارز على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات، بحيث تتضمن (خط السير، وقيمة التعرفة المقررة).

وأشار إلى أن هذه الإجراءات الرقابية تهدف إلى إيجاد حالة من الانضباط داخل المواقف وتسهيل عملية الرقابة الشعبية والرسمية على السائقين، بما يضمن العدالة للطرفين.

وفي إطار متابعته المستمرة، وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المرور بضرورة التنسيق المشترك لتنفيذ حملات تفتيشية دورية للتأكد من التزام السائقين بوضع الملصق وعدم التلاعب بالبيانات المدونة عليه كما أكد سيادته أن أي مركبة تخالف هذه التعليمات أو تمتنع عن وضع الملصق التعريفي ستتعرض لإجراءات قانونية رادعة فوراً.

واختتم محافظ القليوبية تعليماته بضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالتعرفة أو عدم وجود الملصقات على السيارات علي الرقم01515169917 ، وأكد أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار منظومة النقل الداخلي وتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين.