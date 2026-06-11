محمد وهبي: المغرب لا يذهب للمونديال من أجل المشاركة.. ونثق في قدرتنا على مواجهة البرازيل

أكد محمد وهبي، المدير الفني لـ منتخب المغرب، جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب البرازيل في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن المنتخب المغربي يدخل اللقاء بثقة كبيرة وطموحات تتجاوز مجرد المشاركة.

استعدادات قوية قبل ضربة البداية

وقال وهبي إن الجهاز الفني عمل خلال الفترة الماضية على تجهيز اللاعبين من جميع الجوانب، سواء بدنيًا أو تكتيكيًا أو ذهنيًا، مؤكدًا أن عناصر المنتخب أصبحت في كامل الجاهزية لخوض أول اختبار في البطولة العالمية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

احترام للبرازيل وثقة في الإمكانيات

وأوضح المدرب المغربي في تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب" المغربية: "نعرف جيدًا قيمة المنتخب البرازيلي وتاريخه الكبير، لكننا نثق في قدرات لاعبينا وإمكانياتهم لتقديم مستوى يليق بطموحات الكرة المغربية".

وأضاف أن المعسكر التحضيري ركز على كل التفاصيل الخاصة بالمواجهة، مشيرًا إلى أن اللاعبين يدركون أهمية البداية القوية في كأس العالم، خاصة أن المباراة الأولى دائمًا ما يكون لها تأثير كبير على مشوار أي منتخب في البطولة.

المغرب يبحث عن إنجاز جديد

وأشار وهبي إلى أن المنتخب المغربي يمتلك مجموعة متجانسة تضم لاعبين محترفين على أعلى مستوى، مؤكدًا أن الفريق لديه القدرة على منافسة أقوى المنتخبات العالمية.

وقال: "سنخوض مواجهة البرازيل بعقلية الفوز، مع احترام كامل للمنافس، لأن كرة القدم تُحسم داخل الملعب".

طموحات كبيرة في المونديال

وشدد المدير الفني على أن المغرب لم يحضر إلى كأس العالم من أجل الظهور فقط، بل بهدف تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة في النسخة التاريخية التي تشهد مشاركة أكبر عدد من المنتخبات.

واختتم وهبي تصريحاته قائلًا: "نحترم منتخب البرازيل، لكننا سنبذل كل ما لدينا من أجل إسعاد الجماهير المغربية، وسنسعى لتشريف الكرة المغربية بروح قتالية عالية".