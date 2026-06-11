مدافع المغرب يقترب من اللحاق بمواجهة البرازيل في كأس العالم 2026

اقترب نصير مزراوي، مدافع منتخب المغرب، من اللحاق بالمواجهة المرتقبة أمام منتخب البرازيل في افتتاح مشوار "أسود الأطلس" ببطولة كأس العالم 2026، بعدما أظهرت المؤشرات الأولية تحسن حالته الصحية عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض مزراوي لإصابة على مستوى الكتف خلال المباراة الودية أمام منتخب النرويج، ما أثار الشكوك حول إمكانية مشاركته في المباراة الأولى بالمونديال، إلا أن التقارير القادمة من معسكر المنتخب المغربي أكدت وجود حالة من التفاؤل بشأن جاهزيته.

ويعد مزراوي أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب المغربي، بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي، إلى جانب مساهماته الهجومية ودوره البارز في بناء اللعب، وهو ما يجعله عنصرًا مهمًا في خطط الجهاز الفني بقيادة محمد وهبي.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة اللاعب بشكل كامل قبل مواجهة البرازيل، نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في المباريات الكبرى، خاصة بعد مساهمته في الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي خلال مونديال قطر 2022.

ويخوض منتخب المغرب منافسات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب البرازيلي يوم 14 يونيو، قبل لقاء اسكتلندا في 20 يونيو، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة هايتي يوم 25 من الشهر ذاته.