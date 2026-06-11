قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة
تقديرات إسرائيلية : الضربات الأمريكية الأخيرة قد تمهد لعملية أوسع ضد إيران
سعر الدولار اليوم الخميس أمام الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي
دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%
عمر مرموش: منتخب مصر الأقوى بأفريقيا.. ونحلم بالذهاب بعيدًا في كأس العالم
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
تراجع جديد في البيض والمكرونة وزيادة لـ الأرز .. أسعار السلع اليوم
بلومبيرج: أول اجتماع أمني مباشر بين الإمارات وإيران منذ اندلاع الحرب
متغيرش.. سعر العملات الأجنبية اليوم.. الدولار يسجل 51.9 جنيهًا واليورو بـ59.8 جنيهًا
أحمد موسى: ثقتي كبيرة في أبطال منتخب مصر أمام بلجيكا.. العاصفة الكروية قادمة من أرض النيل
احتجاجات الحريديم تشل الحركة في إسرائيل.. وإجراءات أمنية مشددة حول مطار بن جوريون
تناول هذه الفاكهة يمنع جرثومة المعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 سفراء لمصر في مباراة كوريا والتشيك.. حدث مصري تاريخي في اليوم الافتتاحي لكأس العالم

طاقم الحكام المصري
طاقم الحكام المصري
إسلام مقلد

يشهد اليوم الافتتاحي للنسخة رقم 23 لـ كأس العالم التي تنطلق منافساتها في العاشرة مساء اليوم (الخميس) بمواجهة تجمع منتخب المكسيك أمام جنوب أفريقيا على ملعب الأزتيك الشهير في العاصمة مكسيو سيتي بالمجموعة الأولى ’ يشهد حدث تاريخي وغير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية بتواجد 4 سفراء للتحكيم المصري في المباراة التي تجمع منتخبي كوريا الجنوبية مع جمهورية التشيك التي تنطلق في الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة على ملعب أكرون في جوادا لاخارا ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضاً.

لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا، اختارت أمين عمر حكماً للساحة ومعه الثنائي محمود أبو الرجال الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية توالياً وأحمد حسام طه كمساعدين، بالإضافة لمحمود عاشور في غرفة الفيديو، ومع الرباعي المصري يتواجد الكوستاريكي خوان كالديرون حكماً رابعاً ومواطنه خوان كارلوس مورا مساعداً احتياطيا، والأمريكي جو ديكرسون والإيطالي ماركو دي بيلو كمساعدين لعاشور في غرفة الفيديو.
تواجد 4 ممثلين للصافرة المصرية في مباراة واحدة في حدث في قيمة كأس العالم المسابقة الأهم والأكبر والأشهر في "روزنامة" الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعد حدثاً استثنائيا للكرة المصرية بأتم معنى الكلمة.

حيث كان الرقم القياسي السابق تواجد الثنائي جمال الغندور ووجيه أحمد في لقائي إسبانيا وباراجواي في المجموعة الثانية والبرازيل وكوستاريكا في المجموعة الثالثة في مونديال 2002، كما جاء دعم كولينا لـ أمين عمر وإشادته بتواجده مع الطاقم المساعد في اليوم الافتتاحي للمونديال، ليكون دافعاً كبيراً له لإثبات جدارته في التواجد في هذا الحدث الكبير والظهور بمستوى يليق بسمعة الكرة المصرية صاحبة الريادة على المستويين العربي والأفريقي.

تاريخ مشرف للصافرة المصرية في المونديال

خلال المشاركة الأولى لـ منتخب مصر في النسخة الثانية لكأس العالم في إيطاليا 1934 كأول سفير للكرة العربية والأفريقية في "العُرس" الكبير، ظهر التحكيم المصري أيضاً عبر يوسف محمد الذي دخل التاريخ عندما شارك كمساعد في مباراة سويسرا أمام تشيكوسلوفاكيا في ربع النهائي ضمن طاقم قاده الحكم النمساوي ألويس بيرانك.

ورغم غياب "الفراعنة" عن الظهور بين الكبار لمدة 56 عاماً ’ حضرت الصافرة المصرية بقوة عبر الثنائي الكبير على قنديل ومصطفى كامل محمود، حيث شارك الأول في نسخة 1966 وأدار لقاء تشيلي أمام كوريا الشمالية كحكماً للساحة، كما شارك كحكم مساعد في مباريات الاتحاد السوفيتي أمام كوريا الشمالية وإيطاليا وألمانيا بالدور الأول وأوروجواي في ربع النهائي والبرتغال والاتحاد السوفيتي في مباراة تحديد المركز الثالث، وفي النسخة التالية بالمكسيك 1970 عاد قنديل للظهور للمرة الثانية على التوالي وأدار لقاء منتخب المكسيك أمام السلفادور في المجموعة الأولى.

أما مصطفى كامل محمود فقد ظهر في نسخة 1974 بألمانيا الغربية، حيث اختير نجم نادي الترسانة في عصره الذهبي كممثل للتحكيم الأفريقي، وأدار مواجهة ألمانيا الغربية أمام أستراليا في الدور الأول، كما شارك كمساعد في لقاءي الأرجنتين وهاييتي في الدور الأول أيضاً ولقاء "التانجو" مع ألمانيا الشرقية في الدور الثاني.

الغندور سفيراً فوق العادة 

وبعد غياب دام 4 نسخ متتالية عادت الكوادر المصرية للظهور في نسخة الولايات المتحدة 1994 على استحياء عن طريق الحكم المساعد حسن عبد المجيد وظهر في لقاء السويد أمام روسيا في المجموعة ضمن الطاقم الذي قاده الحكم الفرنسي المعروف جويل كوينيو.

أما أكثر الأسماء المصرية تألقاً وحضوراً في "العُرس" الكروي الأكبر فكان جمال الغندور الذي ظهر لأول مرة في مونديال فرنسا 1998 وأدار ثلاث مباريات منها لقائي تشيلي والنمسا في المجموعة الثانية والولايات المتحدة الأمريكية أمام يوغوسلافيا في المجموعة السادسة، كما أدار لقاء البرازيل والدنمارك في ربع النهائي ’ ثم واصل حضوره في نسخة 2002 ونال ثقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي في ثلاث مباريات أيضاً منها لقائي إسبانيا وباراجواي في المجموعة الثانية والبرازيل وكوستاريكا في المجموعة الثالثة ومعه المساعد الدولي وجيه أحمد الذي شارك ضمن طاقم حكام مباراة البرتغال وبولندا في مرحلة المجموعات أيضاً ’ لكنه غاب عن مواجهة كوريا الجنوبية أمام إسبانيا في ربع النهائي التي أدارها الغندور وأصبح بها أكثر الحكام المصريين ظهوراً في المونديال.

الحضور المصري تواصل في مونديال ألمانيا 2006 عن طريق عصام عبد الفتاح الذي أدار مباراة أستراليا واليابان في مرحلة المجموعات وشارك كحكم رابع في لقاءات الأرجنتين أمام صربيا ’ البرتغال والمكسيك، فرنسا وكوريا الجنوبية وسويسرا وكوريا الجنوبية، وتكرر نفس السيناريو مع جهاد جريشة في مونديال روسيا 2018 عندما أدار لقاء منتخب إنجلترا أمام منتخب بنما في مرحلة المجموعات، وكان نصيب المساعد محمود أبو الرجال في مونديال قطر 4 مباريات منها لقاء قطر وهولندا في المجموعة الأولى كمساعد ضمن الطاقم الذي قاده الجامبي بكاري جاساما كما شارك حكم فيديو في 3 لقاءات أخرى.

كأس العالم منتخب المكسيك جنوب أفريقيا مكسيو سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

ميدو وحمزة عبدالكريم

المشككين | رسالة غير مباشرة من ميدو إلى حمزة عبد الكريم

المغرب

مدافع المغرب يقترب من اللحاق بمواجهة البرازيل في كأس العالم 2026

السعودية

مواعيد مباريات منتخب السعودية في كأس العالم 2026

بالصور

دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%

المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

فيديو

وفاة مؤذن

أثار تفاعلا واسعا.. وفاة مؤذن داخل مسجد أثناء رفع أذان العصر

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد