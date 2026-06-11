4 سفراء لمصر في مباراة كوريا والتشيك.. حدث مصري تاريخي في اليوم الافتتاحي لكأس العالم

يشهد اليوم الافتتاحي للنسخة رقم 23 لـ كأس العالم التي تنطلق منافساتها في العاشرة مساء اليوم (الخميس) بمواجهة تجمع منتخب المكسيك أمام جنوب أفريقيا على ملعب الأزتيك الشهير في العاصمة مكسيو سيتي بالمجموعة الأولى ’ يشهد حدث تاريخي وغير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية بتواجد 4 سفراء للتحكيم المصري في المباراة التي تجمع منتخبي كوريا الجنوبية مع جمهورية التشيك التي تنطلق في الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة على ملعب أكرون في جوادا لاخارا ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضاً.

لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا، اختارت أمين عمر حكماً للساحة ومعه الثنائي محمود أبو الرجال الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية توالياً وأحمد حسام طه كمساعدين، بالإضافة لمحمود عاشور في غرفة الفيديو، ومع الرباعي المصري يتواجد الكوستاريكي خوان كالديرون حكماً رابعاً ومواطنه خوان كارلوس مورا مساعداً احتياطيا، والأمريكي جو ديكرسون والإيطالي ماركو دي بيلو كمساعدين لعاشور في غرفة الفيديو.

تواجد 4 ممثلين للصافرة المصرية في مباراة واحدة في حدث في قيمة كأس العالم المسابقة الأهم والأكبر والأشهر في "روزنامة" الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعد حدثاً استثنائيا للكرة المصرية بأتم معنى الكلمة.

حيث كان الرقم القياسي السابق تواجد الثنائي جمال الغندور ووجيه أحمد في لقائي إسبانيا وباراجواي في المجموعة الثانية والبرازيل وكوستاريكا في المجموعة الثالثة في مونديال 2002، كما جاء دعم كولينا لـ أمين عمر وإشادته بتواجده مع الطاقم المساعد في اليوم الافتتاحي للمونديال، ليكون دافعاً كبيراً له لإثبات جدارته في التواجد في هذا الحدث الكبير والظهور بمستوى يليق بسمعة الكرة المصرية صاحبة الريادة على المستويين العربي والأفريقي.

تاريخ مشرف للصافرة المصرية في المونديال

خلال المشاركة الأولى لـ منتخب مصر في النسخة الثانية لكأس العالم في إيطاليا 1934 كأول سفير للكرة العربية والأفريقية في "العُرس" الكبير، ظهر التحكيم المصري أيضاً عبر يوسف محمد الذي دخل التاريخ عندما شارك كمساعد في مباراة سويسرا أمام تشيكوسلوفاكيا في ربع النهائي ضمن طاقم قاده الحكم النمساوي ألويس بيرانك.

ورغم غياب "الفراعنة" عن الظهور بين الكبار لمدة 56 عاماً ’ حضرت الصافرة المصرية بقوة عبر الثنائي الكبير على قنديل ومصطفى كامل محمود، حيث شارك الأول في نسخة 1966 وأدار لقاء تشيلي أمام كوريا الشمالية كحكماً للساحة، كما شارك كحكم مساعد في مباريات الاتحاد السوفيتي أمام كوريا الشمالية وإيطاليا وألمانيا بالدور الأول وأوروجواي في ربع النهائي والبرتغال والاتحاد السوفيتي في مباراة تحديد المركز الثالث، وفي النسخة التالية بالمكسيك 1970 عاد قنديل للظهور للمرة الثانية على التوالي وأدار لقاء منتخب المكسيك أمام السلفادور في المجموعة الأولى.

أما مصطفى كامل محمود فقد ظهر في نسخة 1974 بألمانيا الغربية، حيث اختير نجم نادي الترسانة في عصره الذهبي كممثل للتحكيم الأفريقي، وأدار مواجهة ألمانيا الغربية أمام أستراليا في الدور الأول، كما شارك كمساعد في لقاءي الأرجنتين وهاييتي في الدور الأول أيضاً ولقاء "التانجو" مع ألمانيا الشرقية في الدور الثاني.

الغندور سفيراً فوق العادة

وبعد غياب دام 4 نسخ متتالية عادت الكوادر المصرية للظهور في نسخة الولايات المتحدة 1994 على استحياء عن طريق الحكم المساعد حسن عبد المجيد وظهر في لقاء السويد أمام روسيا في المجموعة ضمن الطاقم الذي قاده الحكم الفرنسي المعروف جويل كوينيو.

أما أكثر الأسماء المصرية تألقاً وحضوراً في "العُرس" الكروي الأكبر فكان جمال الغندور الذي ظهر لأول مرة في مونديال فرنسا 1998 وأدار ثلاث مباريات منها لقائي تشيلي والنمسا في المجموعة الثانية والولايات المتحدة الأمريكية أمام يوغوسلافيا في المجموعة السادسة، كما أدار لقاء البرازيل والدنمارك في ربع النهائي ’ ثم واصل حضوره في نسخة 2002 ونال ثقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي في ثلاث مباريات أيضاً منها لقائي إسبانيا وباراجواي في المجموعة الثانية والبرازيل وكوستاريكا في المجموعة الثالثة ومعه المساعد الدولي وجيه أحمد الذي شارك ضمن طاقم حكام مباراة البرتغال وبولندا في مرحلة المجموعات أيضاً ’ لكنه غاب عن مواجهة كوريا الجنوبية أمام إسبانيا في ربع النهائي التي أدارها الغندور وأصبح بها أكثر الحكام المصريين ظهوراً في المونديال.

الحضور المصري تواصل في مونديال ألمانيا 2006 عن طريق عصام عبد الفتاح الذي أدار مباراة أستراليا واليابان في مرحلة المجموعات وشارك كحكم رابع في لقاءات الأرجنتين أمام صربيا ’ البرتغال والمكسيك، فرنسا وكوريا الجنوبية وسويسرا وكوريا الجنوبية، وتكرر نفس السيناريو مع جهاد جريشة في مونديال روسيا 2018 عندما أدار لقاء منتخب إنجلترا أمام منتخب بنما في مرحلة المجموعات، وكان نصيب المساعد محمود أبو الرجال في مونديال قطر 4 مباريات منها لقاء قطر وهولندا في المجموعة الأولى كمساعد ضمن الطاقم الذي قاده الجامبي بكاري جاساما كما شارك حكم فيديو في 3 لقاءات أخرى.