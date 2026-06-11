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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمين عمر يسجل ظهوره الأول في كأس العالم 2026 بقيادة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك

امين عمر
امين عمر
حمزة شعيب

يسجل الحكم الدولي المصري أمين عمر أول ظهور له في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أسند إليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، المقرر إقامتها فجر الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويضم الطاقم التحكيمي المصري كلًا من محمود أبو الرجال مساعدًا أول، وأحمد حسام طه مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى محمود عاشور مسؤولية تقنية الفيديو (VAR)، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم المصري على الساحة الدولية.

 كما يشارك الكوستاريكي خوان كالديرون حكمًا رابعًا، ويعاونه مواطنه خوان كارلوس مورا، إلى جانب الأمريكي جو ديكرسون والإيطالي ماركو دي بيلو في غرفة تقنية الفيديو.

ويدخل منتخب التشيك المباراة بطموحات كبيرة بعد عودته إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2006، في عاشر ظهور له بالبطولة، مستندًا إلى تاريخه العريق الذي شهد بلوغه المباراة النهائية مرتين عندما كان يحمل اسم تشيكوسلوفاكيا.

ويعتمد المنتخب التشيكي على مجموعة من أبرز لاعبيه، يتقدمهم المهاجم باتريك شيك ولاعب الوسط توماس سوتشيك، تحت قيادة المدير الفني ميروسلاف كوبيك، الذي يسعى لقيادة الفريق نحو تجاوز الدور الأول وتقديم مشاركة مميزة.

في المقابل، يواصل منتخب كوريا الجنوبية حضوره المنتظم في كأس العالم، بعدما حافظ على تأهله إلى جميع النسخ منذ عام 1986، ويخوض اللقاء بقيادة مدربه هونج ميونج بو، الذي يمتلك خبرات كبيرة في البطولة سواء كلاعب أو كمدرب، ويطمح لمواصلة النتائج الإيجابية وبدء المشوار بانتصار مهم. 

امين عمر كأس العالم كوريا الجنوبية التشيك

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