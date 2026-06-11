القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل بالضرب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب والإدعاء بكون نجله ضابط شرطة بالجيزة .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة من صاحب الحساب (مالك محل ملابس – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته "بكدمات وسحجات" لخلافات بينهم حول الجيرة .





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، ونفى كون نجله ضابط شرطة ، وبسؤال الشاكى أقر بإدعائه الكاذب فى إطار النيل منه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .