كان نايم .. القبض على لص سرق أموال صاحب محل بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حافظة نقود من مسن حال إستغراقه فى النوم داخل أحد المحال التجارية بقنا .



بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (مالك محل زجاج – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا) ، وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 5 الجارى وحال تواجده بالمحل ملكه إستغرق فى النوم فقام أحد الأشخاص بالدلوف للمحل وسرقة حافظة نقوده بأسلوب "المغافلة" .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .