القبض على صاحب جراج يبيع إسطوانات الغاز بأزيد من السعر المقرر بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام صاحب جراج ببيع إسطوانات الغاز "بدون تصريح " وبأزيد من السعر المقرر بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور) وبحوزته (سيارتين نقل "بدون تراخيص" محمل عليهما عدد من إسطوانات الغاز) بدون تصريح من الجهات المختصة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتجميعه الإسطوانات وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





