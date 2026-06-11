القبض على عامل ضرب والده بسلاح أبيض في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام نجله بالتعدى عليه بالضرب وتهديده بإستخدام سلاح أبيض بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة الوراق بالجيزة من القائم على النشر (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من نجله لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بجروح وكدمات لخلافات أسرية بينهما.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة) وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى "ماسورة حديدية" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





