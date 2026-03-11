قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة القيادات لبحث تجديد عدد من الوظائف القيادية

إبراهيم الهواري

ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ  القليوبية، اليوم اجتماع لجنة القيادات بالديوان العام للمحافظة، وذلك لبحث تجديد شغل عدد من الوظائف القيادية في القطاعات الخدمية والتنفيذية المختلفة، في إطار خطة المحافظة لتقييم الأداء المؤسسي وضمان استمرارية الكفاءات الإدارية بالمواقع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.


وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ملفات عدد من القيادات المرشحة للتجديد، حيث شملت مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل بالقليوبية، ومدير عام طب الأسنان بمديرية الشؤون الصحية، ومدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالقليوبية.
وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تعتمد على معايير دقيقة في اختيار وتجديد القيادات التنفيذية، ترتكز في المقام الأول على الكفاءة المهنية والنزاهة والقدرة على تطوير منظومة العمل ورفع معدلات الأداء، مشيرًا إلى أن الهدف هو الدفع بالكوادر القادرة على إنجاز المهام بكفاءة عالية وفي إطار زمني محدد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يدعم أهداف الجمهورية الجديدة.
كما أشار المحافظ إلى أن عملية تقييم القيادات تتم في إطار من الشفافية والموضوعية، بما يضمن وصول العناصر الأكثر كفاءة إلى مواقع صنع القرار، مؤكدًا أن تطوير الأداء داخل الأجهزة التنفيذية والخدمية يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات بالمحافظة.

