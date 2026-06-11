ختام برنامج صناعة كوادر تحكيمية لكرة السرعة .. واجتياز مميز للدورة الدولية بالقاهرة | صور

اختُتمت فعاليات اليوم الرابع من الدورة التدريبية والتحكيمية الدولية للاتحاد العربي لكرة السرعة، المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 11 يونيو 2026، وسط مشاركة واسعة من المدربين والحكام العرب.

وشهدت الفعاليات حضور المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة، الذي تابع سير المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية الخاصة بتأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية.

وتمكن حكام ومدربو العراق من اجتياز متطلبات الدورة التدريبية والتحكيمية الدولية بنجاح، بعد مشاركتهم في البرامج التعليمية المكثفة التي نظمها الاتحاد العربي لكرة السرعة على صالات استاد القاهرة الدولي، والتي تضمنت أحدث قوانين اللعبة وأساليب التدريب والتحكيم المعتمدة دولياً.

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود الاتحاد العربي لكرة السرعة لتطوير الكفاءات الفنية والتحكيمية في الدول الأعضاء، ورفع مستوى الأداء بما يسهم في نشر اللعبة وتعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي.

وأشاد المشاركون بالمستوى التنظيمي للدورة والمحتوى العلمي المقدم، مؤكدين أهمية هذه البرامج في إعداد كوادر قادرة على قيادة المنافسات والبطولات وفق أحدث المعايير المعتمدة في كرة السرعة.