حسام عبد المجيد عن مشاركته في المونديال: لم أتصور تحقيق حلمي بهذه السرعة

لم يتوقع حسام عبد المجيد مدافع مصر أن يحقق "حلم الطفولة" بالمشاركة في كأس العالم لكرة القدم بهذه السرعة، لكنه يتطلع لمواصلة تحقيق طموحاته بقيادة بلاده إلى أبعد نقطة في البطولة التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر في أمريكا الشمالية.

وبعد موسم محلي ناجح توج خلاله بلقب الدوري المصري مع الزمالك؛ يسعى عبد المجيد (25 عاما) للمساهمة مع تشكيلة المدرب حسام حسن في تحقيق ما هو أكبر من أول فوز لمصر في كأس العالم.



كأس العالم

وقال عبد المجيد لـ"رويترز" في مقابلة: "كأس العالم كان حلما لي؛ بسبب حديث أخي الأكبر عن هذه البطولة معي وأنا طفل، أتذكر أنني قلت له إنني سألعب في كأس العالم، لكنني لم أتوقع أن أحقق حلم الطفولة بهذه السرعة بعد 3 سنوات من اللعب مع الفريق الأول".

وتلعب مصر- التي تأهلت للنهائيات للمرة الرابعة في تاريخها- مع بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في المجموعة السابعة مما أسهم في زيادة طموحات الجماهير التي تأمل في تحقيق إنجاز لا سابق له.

لكن عبد المجيد لا يعتقد أن طموح الجماهير يضع ضغطا على المنتخب، قائلا: "هذا ما تأمله الجماهير منا وحقها، من حقنا أيضا أن نرى مصر في الأدوار الإقصائية. من حق كل مشجع أن يحلم برؤية بلاده تفوز بهذه البطولة، لكن لكل فريق ظروفه الخاصة، أرى أننا نستطيع تجاوز دور المجموعات وأن نصل بعيدا في كأس العالم".

وتابع: "نحن نلعب معا منذ عامين وزاد التناغم بيننا، لا نفكر في من سنواجه بل في نقاط الضعف والقوة لكل منتخبات المجموعة، نريد الفوز في كل مباراة وإن لم نفز فلا نخسر، نحاول تقديم أقصى ما لدينا بقدر الإمكان".

وأضاف: "المنتخب بالكامل يريد أن يذهب بعيدا في كأس العالم، وليس اللعب للتمثيل المشرف فقط، لدينا لاعبون رائعون، عمر مرموش يلعب في مانشستر سيتي و(محمد) صلاح هداف ليفربول وحمزة عبد الكريم قد يلعب مع الفريق الأول لبرشلونة، هذه الكفاءات تجعلنا نستطيع المنافسة، حسام حسن يحفزنا دائما ويقول لنا إننا نستطيع وهذا يعطينا دفعة بأننا نستطيع تقديم شيء ما لمصر".

وكان عبد المجيد ضمن تشكيلة المنتخب الأولمبي التي بلغت قبل نهائي أولمبياد باريس 2024.