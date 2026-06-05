355 مليون دولار.. كم سيحصل لاعبي كأس العالم يوميا من الفيفا؟

يحصل لاعبي كأس العالم على 5000 دولار يوميًا لأنديتهم من صندوق الفيفا البالغ 355 مليون دولار.

ووفقا لهذه القيمة، سيحصل لاعبي كأس العالم هذا الشهر على نحو 5000 دولار يوميًا لأنديتهم من صندوق الفيفا البالغ 355 مليون دولار.

وأعلن الفيفا اليوم الجمعة، عن تفاصيل آلية توزيع حصة الأندية من الإيرادات، وذلك بالنسبة للاعبين الذين تم اختيارهم ضمن الـ 1248 لاعبًا المشاركين في البطولة التي تضم 48 فريقًا في أمريكا الشمالية، ولأول مرة، يشمل ذلك أيضًا اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لخوض 905 مباريات في التصفيات.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن اللاعبين المشاركين في برنامج التصفيات حصلوا على 2360 دولارًا لكل مباراة لأنديتهم المسجلة خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع أن تحصل آلاف الأندية حول العالم على بعض الأموال، نظرًا لمشاركة 209 منتخبات وطنية في المباريات. ولم تشارك في البطولة سوى إريتريا وروسيا، الموقوفة عن المنافسات الدولية.

لاعبو مانشستر سيتي

ويُعدّ مانشستر سيتي، أكبر فريق يشارك في المونديال من حيث عدد اللاعبين المُختارين من أي نادٍ في كأس العالم، بإجمالي 19 لاعبًا.

كما سبق أن حصل النادي نفسه، على الحصة الأكبر من برنامج مدفوعات الفيفا في نسخة 2022 في قطر، وفي نهائيات روسيا قبلها بـ 4 سنوات.

وبلغت مدفوعات مانشستر سيتي السابقة 4.6 مليون دولار، و5 ملايين دولار من صندوق مخصص بقيمة 209 ملايين دولار لكل بطولة.

وتم الاتفاق في عام 2023 على أن يبلغ صندوق الفيفا للأندية 355 مليون دولار لهذه البطولة، وخصص الصندوق 250 مليون دولار لمكافأة الأندية على لاعبيها المشاركين في كأس العالم، و100 مليون دولار للأندية التي أرسلت لاعبين إلى مباريات التصفيات.

وأعلن الفيفا أن مبلغ الـ 5 ملايين دولار المتبقية سيغطي التكاليف الإدارية.

ومن بين الأندية الأخرى التي ستحصل على مدفوعات بملايين الدولارات من الفيفا، بايرن ميونخ بـ18 لاعباً، وباريس سان جيرمان وأرسنال، وصيفا دوري أبطال أوروبا، بـ16 لاعباً لكل منهما.

وخارج أوروبا، يُعدّ نادي الهلال السعودي الأكثر تمثيلاً بـ 12 لاعباً.

وقد تفوق كريستال بالاس على ليفربول وريال مدريد في عدد الأهداف، إذ يضمّ بطل الدوري الأوروبي الجديد 12 لاعباً مشاركاً في كأس العالم الحالية، بينما يضمّ ليفربول 11 لاعبا، وريال مدريد 10 لاعبين.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدفع عائدات كأس العالم للأندية في نسخة 2010، وذلك ضمن مفاوضات إنشاء رابطة الأندية الأوروبية المؤثرة والاعتراف بها قبل عامين.

وبلغت قيمة الصندوق 40 مليون دولار في نسخة 2010 بجنوب إفريقيا، و70 مليون دولار في نسخة 2014 بالبرازيل.