رياضة

تعزيز التعاون الدولي في رياضة كرة السرعة بين الاتحادين الأمريكي والمصري

علا محمد

عقد السيد وليد حنا، رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة السرعة واتحاد أمريكا الشمالية، اجتماعًا رسميًا مع السيد أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، وذلك في مقر الاتحاد الأمريكي بمدينة لوس أنجلوس.

وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في رياضة كرة السرعة

وتناول الاجتماع بحث آليات دعم التعاون الإداري والفني بين الجانبين، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التدريب والتنظيم والتطوير، وذلك تفعيلًا لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة بمقر وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، والتي شهد توقيعها وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وتهدف إلى الارتقاء برياضة كرة السرعة ورفع مستوى الأداء الفني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع التزامهما الكامل ببذل جميع الجهود الممكنة للارتقاء برياضة كرة السرعة، مع التركيز على تبادل الخبرات بين اللاعبين والمدربين في كلٍ من مصر والولايات المتحدة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة دوليًا.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على حرص الطرفين على تعزيز العلاقات الرياضية الدولية وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في تطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وترسيخ مكانتها كرياضة تنافسية على الساحة العالمية.

رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة السرعة اتحاد أمريكا الشمالية السيد أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة الدكتور أشرف صبحي

