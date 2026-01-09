5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

كشف الإعلامي احمد شوبير حقيقة مفاوضات الاهلي فيستون مايلي لاعب بيراميدز.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي اكس: "فيستون مايلي يطلب 5 مليون دولار من النادي الأهلي من أجل الحصول على خدماته''.



وفي سياق آخر كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن مصير الكونغولى فيستون مايلي مهاجم بعد إنتهاء أمم إفريقيا فى المغرب.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن فيستون مايلي عقده سوف ينتهى نهاية الموسم الجاري.

وشدد المصدر على أن، مايلي لن يرحل عن صفوف الفريق فى بعد إنتهاء أمم إفريقيا بقرار من المدرب الكرواتى.

وتابع المصدر: فى حال وصول عرض مادي قوي سوف نناقش الأمر وقتها ولكن فى الوقت الحالى نرفض رحيل مايلي عن الفريق.