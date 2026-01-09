800 مليون جنيه.. شوبير يكشف موقف المستثمرين بعد سحب أرض الزمالك

كشف الإعلامي احمد شوبير عن رغبة مستثمري ارض اكتوبر ل نادي الزمالك في فسخ التعاقد بعد سحب الأرض من النادي

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس: مستثمري أرض الزمالك في أكتوبر يطلبون فسخ العقود التي وصلت إلى 800 مليون جنيه، وخلال أسابيع يتم حسم الأرض البديلة مع الوزارة''.



دخل نادي الزمالك في دوامة من الأزمات المتتالية، بدأت بأزمة أرض أكتوبر، قبل أن تتفاقم الأوضاع المالية بشكل حاد، ما أدى إلى رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق دون تحقيق أي استفادة فنية أو مادية للنادي، على خلفية المستحقات المالية المتأخرة.

وفي ظل هذه الظروف، اتخذت إدارة الكرة بنادي الزمالك قرارًا بتأجيل التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الفترة الحالية، لحين التوصل إلى حل لأزمة مستحقات اللاعبين، بالتوازي مع حسم ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.