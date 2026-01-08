قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب رفض الصفقة.. أزمة بين الأهلي والرجاء المغربي| ما السبب؟
روسيا تطالب أمريكا بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية ضد ناقلة مارينيرا
مديرية صحة حلب: 5 قتـ.لى و33 مصابًا من المدنيين بنيران «قسد» في المدينة
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوبير يلمح لرحيل حارس مرمى النادي الأهلي.. من يكون؟

ياسمين تيسير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة عرض النجمه السعودي لضم مصطفي شوبير حارس الأهلي. 

واكد في تصريحات اذاعية عبر اثير “ اون سبورت اف ام ” “ بالنسبة لموضوع العرض بتاع مصطفى شوبير من نادي النجمة السعودي، حسب ما فهمت  مش ليس حسب ما علمت  حسب ما فهمت يعني من البعض إنه يعني الأهلي لا ينوي على الإطلاق فكرة إنه يعني يفرط في مصطفى شوبير”.

وأضاف قائلا : “ فيه حارس هيطلع إعارة خلال الأيام القليلة المقبلة من داخل النادي الأهلي، فهيبقى فيه ثلاث حراس موجودين ومعاهم الواعد حازم جمال فالأهلي غالباً أغلق الباب أمام رحيل مصطفى شوبير”.

وأكمل: “ده تاني عرض يجي له على فكرة من السعودية، وجاله في بداية السنة عرض من نادي الخلود، وجاله العرض ده من نادي النجمة السعودي”.


 

الاهلي الزمالك مصطفي شوبير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس الغطاس بكنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر

تضم 5 كليات.. خطة إنشاء جامعة الغذاء في مصر

تنطلق سبتمبر المقبل.. موعد بدء الدراسة بـ جامعة الغذاء في مصر

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

