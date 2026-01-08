شوبير يلمح لرحيل حارس مرمى النادي الأهلي.. من يكون؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة عرض النجمه السعودي لضم مصطفي شوبير حارس الأهلي.

واكد في تصريحات اذاعية عبر اثير “ اون سبورت اف ام ” “ بالنسبة لموضوع العرض بتاع مصطفى شوبير من نادي النجمة السعودي، حسب ما فهمت مش ليس حسب ما علمت حسب ما فهمت يعني من البعض إنه يعني الأهلي لا ينوي على الإطلاق فكرة إنه يعني يفرط في مصطفى شوبير”.

وأضاف قائلا : “ فيه حارس هيطلع إعارة خلال الأيام القليلة المقبلة من داخل النادي الأهلي، فهيبقى فيه ثلاث حراس موجودين ومعاهم الواعد حازم جمال فالأهلي غالباً أغلق الباب أمام رحيل مصطفى شوبير”.

وأكمل: “ده تاني عرض يجي له على فكرة من السعودية، وجاله في بداية السنة عرض من نادي الخلود، وجاله العرض ده من نادي النجمة السعودي”.



