الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
محافظات

حضور كثيف وأجواءً روحانية في سادس ليالي رمضان بمسجد قراعة بأسيوط

إيهاب عمر

شهد مسجد قراعة بدرنكة، التابع لإدارة أوقاف المركز قبلي بمحافظة أسيوط، حضورًا كثيفًا من المصلين في سادس ليالي شهر رمضان المبارك، حيث امتلأت أروقة المسجد وساحاته بالمصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية عامرة بالخشوع والسكينة.


وأمَّ المصلين في صلاة التراويح فضيلة الشيخ عثمان سعيد، الذي تلا آيات من القرآن الكريم بصوت خاشع وأداء متقن، ما أضفى أجواءً إيمانية مميزة، أعقبها كلمة وعظية قصيرة تناولت فضل قيام الليل في شهر رمضان وأهمية استثمار أيامه ولياليه في الطاعات.


وشهدت الليلة تنظيمًا متميزًا واستعدادات مسبقة أسهمت في تيسير أداء الشعائر، مع مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، في مشهد يعكس ارتباط أهالي القرية ببيوت الله وحرصهم على إحياء ليالي الشهر الكريم.


وتأتي هذه الأجواء في إطار الدور الدعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال متابعة انتظام العمل بالمساجد خلال شهر رمضان، ونشر الوعي الديني الصحيح، وترسيخ المنهج الوسطي.

