حضور كثيف وأجواءً روحانية في سادس ليالي رمضان بمسجد قراعة بأسيوط

شهد مسجد قراعة بدرنكة، التابع لإدارة أوقاف المركز قبلي بمحافظة أسيوط، حضورًا كثيفًا من المصلين في سادس ليالي شهر رمضان المبارك، حيث امتلأت أروقة المسجد وساحاته بالمصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية عامرة بالخشوع والسكينة.



وأمَّ المصلين في صلاة التراويح فضيلة الشيخ عثمان سعيد، الذي تلا آيات من القرآن الكريم بصوت خاشع وأداء متقن، ما أضفى أجواءً إيمانية مميزة، أعقبها كلمة وعظية قصيرة تناولت فضل قيام الليل في شهر رمضان وأهمية استثمار أيامه ولياليه في الطاعات.



وشهدت الليلة تنظيمًا متميزًا واستعدادات مسبقة أسهمت في تيسير أداء الشعائر، مع مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، في مشهد يعكس ارتباط أهالي القرية ببيوت الله وحرصهم على إحياء ليالي الشهر الكريم.



وتأتي هذه الأجواء في إطار الدور الدعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال متابعة انتظام العمل بالمساجد خلال شهر رمضان، ونشر الوعي الديني الصحيح، وترسيخ المنهج الوسطي.

