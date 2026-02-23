قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار تطوير الطرق المؤدية إلى الدير المحرق وآثار مير بالقوصية

استمرار تطوير الطرق المؤدية إلى الدير المحرق وآثار مير بالقوصية
استمرار تطوير الطرق المؤدية إلى الدير المحرق وآثار مير بالقوصية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن ملف تطوير المحاور الحيوية المرتبطة بمسار رحلة العائلة المقدسة يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وشدد  على ضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق ذات البعد الديني والأثري بما يعكس مكانتها التاريخية ويعزز من مقومات الجذب السياحي.

جاء ذلك في إطار متابعته لجهود الوحدة المحلية بمركز القوصية، بشأن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية المؤدية إلى الدير المحرق ومنطقة آثار مير، ضمن خطة متكاملة لتجميل مسار رحلة العائلة المقدسة وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين.

وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة يُعد من أبرز المشروعات التراثية والحضارية التي تحظى باهتمام الدولة، لما يمثله من قيمة روحية وسياحية كبيرة، خاصة أن مركز القوصية يضم واحدة من أهم محطات المسار على مستوى الجمهورية، وهي الدير المحرق، إلى جانب منطقة آثار مير ذات الطابع التاريخي المميز.

ولفت إلى أن أعمال التطوير سيكون لها مردود اقتصادي إيجابي على أبناء المحافظة من خلال تنشيط الحركة السياحية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الأعمال الجارية تستهدف تحسين الصورة البصرية للطريق وتهيئة بيئة لائقة تتناسب مع الطبيعة الدينية والأثرية للموقع، مؤكدًا المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم أعمال تركيب أعمدة الإنارة والكشافات بالمدخل الصحراوي الغربي، إلى جانب متابعة تطوير السور الحضاري، واستكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك والدهانات، تمهيدًا لإقامة كورنيش حضاري ممتد بطول الطريق المؤدي إلى الدير المحرق وآثار مير، بداية من الطريق الزراعي أسيوط/القاهرة وحتى عزبة أنطون.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لمتابعة معدلات الأداء ميدانيًا، وضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة.

أسيوط تطوير المحاور الحيوية مسار رحلة العائلة المقدسة الجذب السياحي مركز القوصية الدير المحرق آثار مير رحلة العائلة المقدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

"آثار أسوان" توضح أهم الكنوز التي تم اكتشافها مؤخرا

صورة أرشيفية

أهم كنوز الكشف الأثري الجديد بأسوان.. فيديو

أحمد الخطيب

بعد نجاحه .. أحمد الخطيب يكشف كواليس وأسرار برنامجه "كلم ربنا"

بالصور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد