محافظ أسيوط: استمرار تطوير الطرق المؤدية إلى الدير المحرق وآثار مير بالقوصية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن ملف تطوير المحاور الحيوية المرتبطة بمسار رحلة العائلة المقدسة يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وشدد على ضرورة الارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق ذات البعد الديني والأثري بما يعكس مكانتها التاريخية ويعزز من مقومات الجذب السياحي.

جاء ذلك في إطار متابعته لجهود الوحدة المحلية بمركز القوصية، بشأن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية المؤدية إلى الدير المحرق ومنطقة آثار مير، ضمن خطة متكاملة لتجميل مسار رحلة العائلة المقدسة وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين.

وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة يُعد من أبرز المشروعات التراثية والحضارية التي تحظى باهتمام الدولة، لما يمثله من قيمة روحية وسياحية كبيرة، خاصة أن مركز القوصية يضم واحدة من أهم محطات المسار على مستوى الجمهورية، وهي الدير المحرق، إلى جانب منطقة آثار مير ذات الطابع التاريخي المميز.

ولفت إلى أن أعمال التطوير سيكون لها مردود اقتصادي إيجابي على أبناء المحافظة من خلال تنشيط الحركة السياحية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الأعمال الجارية تستهدف تحسين الصورة البصرية للطريق وتهيئة بيئة لائقة تتناسب مع الطبيعة الدينية والأثرية للموقع، مؤكدًا المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم أعمال تركيب أعمدة الإنارة والكشافات بالمدخل الصحراوي الغربي، إلى جانب متابعة تطوير السور الحضاري، واستكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك والدهانات، تمهيدًا لإقامة كورنيش حضاري ممتد بطول الطريق المؤدي إلى الدير المحرق وآثار مير، بداية من الطريق الزراعي أسيوط/القاهرة وحتى عزبة أنطون.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لمتابعة معدلات الأداء ميدانيًا، وضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة.