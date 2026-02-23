محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية للموجة 28

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار حملات الإزالة المكبرة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية نجحت في إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، وذلك بنطاق 3 مراكز وحي، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ28 للإزالات، والتي تستمر حتى 27 فبراير الجاري، في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد ومنع تكرارها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات نفذت بمراكز الفتح، وأسيوط، وأبنوب، حيث تم إزالة 10 حالات تعدي على أراضي زراعية بمركز الفتح، و6 حالات تعدي على أراضي مملوكة لهيئة الطرق بمركز أسيوط، بالإضافة إلى حالتي تعدي على أراضي ضمن المتغيرات المكانية بمركز أبنوب، ما أسفر عن استرداد 4 قراريط و18 سهم من الأراضي الزراعية، و305 متر مربع مباني.

وشدد محافظ أسيوط على أن الدولة ماضية بكل قوة في استرداد حقوقها والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات تعدي جديدة أو عودة للتعديات التي سبق إزالتها، حفاظًا على مقدرات الوطن وحقوق الأجيال القادمة.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم فحصها والتعامل معها فورًا وفقًا لأحكام القانون.