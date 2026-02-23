محافظ أسيوط: تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة اليومية لمعارض أهلا رمضان

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، حيث تفقد معرض "أهلاً رمضان" بمنطقة نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة، عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد محمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تفقدوا أقسام المعرض المختلفة واطلعوا على حجم المعروض ومعدلات الإقبال.

وشملت الجولة متابعة أقسام السلع الغذائية المتنوعة، من الزيت والسكر والأرز والمكرونة، إلى جانب الخضروات والفاكهة، واللحوم الطازجة والمجمدة، والبقوليات، والتمور، وياميش رمضان، حيث شدد المحافظ على أهمية تنوع المعروض لتلبية احتياجات الأسرة في مكان واحد وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وحرص اللواء محمد علوان على التحاور مع المواطنين المترددين على المعرض، والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن الأسعار وجودة المنتجات، مؤكدًا أن الهدف من إقامة هذه المعارض هو تحقيق توازن حقيقي في الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطن بسعر عادل.

ووجه المحافظ القائمين على المعرض بالإعلان الواضح عن الأسعار قبل وبعد الخصم، بما يضمن الشفافية الكاملة ويشعر المواطن بحجم التخفيضات الفعلية، كما أصدر توجيهًا فوريًا بتخفيض سعر بيض المائدة إلى 130 جنيهًا بدلًا من 140 جنيهًا، وذلك في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية.

كما كلف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" بمختلف مراكز وقرى وأحياء المحافظة، لضمان وصول التخفيضات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مع استمرار ضخ السلع بكميات كافية ومنتظمة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة اليومية للمعارض والمنافذ المشاركة في المبادرة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، ومراجعتها بصورة دورية ومقارنتها بأسعار السوق، ومنع أي مغالاة أو استغلال، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الانضباط في الأسواق خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

واختتم اللواء محمد علوان جولته بالتأكيد على أن توفير حياة كريمة وضمان استقرار الأسواق يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية ستظل مستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.