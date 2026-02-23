المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي

تابعت النقابة العامة للمرشدين السياحيين بعض الفيديوهات التى انتشرت على السوشيال ميديا، وتلقفتها بعض المواقع الإخبارية، والتي ظهر فيها أحد المرشدين، و هو يتعدى على أحد جوانب هرم اوناس سقاره، بالكتابة بحجر جيري، و قام أحد المرشدين بتنبيهه وتصويره وللأسف قام بنشره، وهو ماتلقفته بعض القنوات و الصحف.

نقابة المرشدين السياحيين



أوضحت نقابة المرشدين السياحيين، أنها من أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث هو خطأ فردي لا بد من اتخاذ إجراء ضده علي قدر الفعل و ما ترتب عليه من ضرر يجب اتخاذ إجراء نقابي ضده.

لفتت النقابة، أن تصوير الواقعة لتسجيل الخطأ وإثباته ليس خطأ و لكن نشره أو تسهيل نشره علي الملأ يعظم الإساءة، خاصة من جهات وأشخاص يبحثون دائما عن خبر للنشر دون إدراك ما يسببه من ضرر أكبر سواء للمخطئ أو لمهنته و دورها في شرح الآثار للزائرين و توضيح انتماء المجتمع المصري لأثاره والجهد و التكلفة التي يتحملها للحفاظ عليها.



أشارت النقابة، إلى أنها ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرشدين، مع كلا الطرفين وتهيب النقابة بجميع الزملاء تتبع الإجراءات في هذا الشأن و تجنب زيادة المشكلة و تحويلها الي تراشق و تنافر بين أعضاء المهنة المحترمة.

وننوه و نذكر ، مرة أخرى بأن دور المرشد السياحي في رصد المخالفات في الأماكن الأثرية و لسياحية، أو رصده لتصرفات البعض من الزملاء والأجانب والزوار على السواء، لا بد أن يمر لجهات التحقيق عن طريق النقابة العامة فقط، و ليس من خلال أية مواقع أو صفحات خاصه ، لمنع الضرر على الجميع : مهنه و أشخاص.