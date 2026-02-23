من التمرد للاعتذار .. نهاية أزمة محمد عواد في الزمالك

انتهت أزمة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك مع الفريق بعد اعتراضه على الجلوس بديلاً لمحمد صبحي خلال المباريات السابقة.

كان الجهاز الفني لنادي الزمالك قرر استبعاد عواد من المشاركة وتجميده مع تحويله للتحقيق خلال الفترة الماضية.

وخضع عواد بالفعل للتحقيق أمس الأحد بعد غياب دام لقرابة الشهر عن المباريات وأخر ظهور كان في بطولة الكونفيدرالية أمام المصري البورسعيدي.

وظهرت بقوة أزمة حراسة المرمى في الزمالك بعدما رفض الجلوس على مقاعد البدلاء لمحمد صبحي أمام بتروجت بالدوري وترك المعسكر وغادر ليتم تغريمه نحو 500 ألف جنيه

وخضع محمد عواد بالأمس للتحقيق وتمت تقديم إعتذار لمعتمد جمال المدير الفني ولمجلس الإدارة مؤكد عدم حدوث أزمة جديدة .

وأكد عواد خلال التحقيقات استمراره مع نادي الزمالك في الموسم المقبل ورفضه فكرة الرحيل بنهاية الموسم الجاري

وأصبح المجلس وإدارة الكرة في نادي الزمالك تمتلك القرار النهائي بشأن أزمة عواد بعدما رفع مسؤولو الشؤون القانونية تفاصيل التحقيق لهم.