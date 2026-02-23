قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
رمضان في مصر حكاية.. السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية للمقصد المصري
ديني

هل يجوز احتساب الزيادة على الراتب من زكاة المال؟ أزهري يجيب

زكاة المال
زكاة المال
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، يقول السائل: "عندي عامل في مزرعتي، وأحياناً أعطيه زيادة عن راتبه، فهل يجوز أن أحسب ما أعطيه من زكاة مالي، أو أعتبر ذلك من الصدقات التطوعية؟".

وأجاب لاشين قائلاً: "إن الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ﷺ روت عنه كتب السنة (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)، والصدقة هنا أي الزكاة المفروضة. والزكاة ركن عملي وعبادة مالية شرعت للقضاء على الفوارق بين الطبقات وليجد الفقير ما يسد به مقومات حياته اليومية، والمتدبر للآية التي حددت المصارف يجد أن بعضهم يأخذ للحاجة كفقراء ومساكين وغارمين وأبناء سبيل، ومنهم لأغراض أخرى كالمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله والعاملين عليها".

وأوضح عضو لجنة الفتوى أنه لكي يعتبر ما يعطيه صاحب العمل للعامل محسوباً من الزكاة المالية، يشترط عدم عود فائدة أو منفعة على المزكي بأي وجه من وجوه الانتفاع، كأن يقوم العامل بعمل شيء زائد عن العمل الذي يتقاضى عليه الأجرة، أما الضابط الثاني فهو أن تكون الأجرة التي يأخذها العامل لا تغطي بنود حياته، أي يكون من أهل الفقر أو المسكنة، فإذا روعي ذلك جاز حسابها من الزكاة.

وقال لاشين إنه إن لم يكن ذلك مراعى، وكان صاحب العمل ينتفع من هذا المال، أو كان العامل كافياً أجره لتغطية بنود حياته وقليل العيال، فإن ما يأخذه يعتبر صدقة وليس زكاة، مؤكداً في النتيجة: "أننا لا نمنع ذلك بإطلاق ولا نجيزه بإطلاق. 

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

محمد عواد

من التمرد للاعتذار .. نهاية أزمة محمد عواد في الزمالك

أهلي جدة

أهلي جدة يواجه ضمك بهدف الصدارة المؤقتة في دوري روشن السعودي

الزمالك

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة زد في الدوري غدا

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

