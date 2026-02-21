موقف الجهاز الفني للزمالك مع محمد عواد بعد انتهاء أزمته

كشف الإعلامي أحمد حسن، موقف الجهاز الفني لنادي الزمالك مع حارس المرمى محمد عواد بعد انتهاء أزمته.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الجهاز الفني يدرس إعادة محمد عواد لقائمة المباريات في الفترة المقبلة بعد إنتهاء أزمته خلال ساعات”.

تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك

وبدأت أزمة محمد عواد بعدما رفض الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة بتروجيت وسبب توتر واضح داخل الفريق واتمنع عن حضور التدريبات حتى دفع النادي لاتخاذ قرار إيقافه وتحويله للتحقيق.

وقرر الزمالك توقيع غرامة مالية قدرها 400 ألف جنيه على عواد نتيجة رفضه الالتزام بالقرار الفني، إلى جانب امتناعه عن التدريبات.

وسبق أن تعرض محمد عواد لغرامة بنفس القيمة (400 ألف جنيه) قبل مباراة كايزري تشيفز بالكونفيدرالية بعدما رفض أيضًا فكرة الجلوس احتياطيًا.

ووصل مجموع الغرامات التي تم توقيعها على عواد هذا الموسم وصل إلى مليون جنيه. وبعد اعتراض اللاعب وتقدمه بتظلم رسمي، قررت الإدارة إحالته للتحقيق لحسم الموقف بشكل قانوني.