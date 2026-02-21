سلوت يرد على تصريحات روني: الهيبة تقاس بالإنجازات وليس بالمقارنات

رد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، على تصريحات واين روني التي أشار فيها إلى افتقاره لـ"الهيبة" أو "الكاريزما" مقارنة بسلفه يورجن كلوب، مؤكداً أن مثل هذه المقارنات قد تكون غير عادلة أحياناً نظراً لاختلاف طبيعة كل مدرب وشخصيته.

وأشار سلوت في تصريحاته إلى أن الرابط الحقيقي بينه وبين كلوب هو الإنجازات على أرض الملعب، وبالأخص الفوز بلقب الدوري، معتبرًا أن هذا وحده يمنح أي مدرب الهيبة والاحترام تلقائياً.

وأضاف أن "الهيبة" ترتبط بشكل مباشر بالنجاح والانتصارات، وكلما تزايدت الإنجازات، زادت مكانة المدرب في أعين الجماهير والمراقبين، ملمحًا إلى أن رأي روني يعكس وجهة نظر شخصية قد لا تمثل الرأي العام.

وعلى الرغم من اعترافه بالكاريزما الفريدة التي يتمتع بها كلوب، شدد سلوت على أن الشخصية لا تنسخ، وأن المعيار الأهم لفرض الاحترام داخل وخارج الملعب يكمن في قدرة المدرب على قيادة فريقه إلى منصات التتويج، مضيفًا أن النتائج هي التي تحدد الهيبة الحقيقية للمدرب في "أنفيلد".