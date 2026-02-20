شركة ميتا تتجه إلى إغلاق موقع ماسنجر بشكل نهائي .. ما السبب؟

تتجه شركة ميتا إلى إغلاق الموقع الإلكتروني المستقل لخدمة ماسنجر بشكل نهائي خلال شهر أبريل 2026، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا نحو دمج خدماتها الرقمية ضمن منصة فيس بوك الأساسية، بدلًا من الإبقاء على منصات منفصلة للمراسلة عبر الويب.

يُذكر أن ماسنجر انطلق كتطبيق مستقل عام 2011 بعد سنوات من تقديم ميزة الدردشة داخل فيس بوك، قبل أن يتحول لاحقًا إلى واحدة من أبرز منصات المراسلة عالميًا، منافسًا قويًا لتطبيقات أخرى مثل واتساب، الذي تملكه ميتا أيضًا.

ومع مرور الوقت، بدأت الشركة في إعادة دمج خدماتها تدريجيًا تحت مظلة واحدة، في إطار سعيها لتبسيط تجربة المستخدم وتعزيز الترابط بين تطبيقاتها.

إغلاق موقع ماسنجر

بحسب ما أعلنته شركة ميتا، فإن المستخدمين الذين يحاولون الدخول إلى ماسنجر عبر الموقع الإلكتروني بعد تنفيذ القرار سيتم تحويلهم تلقائيًا إلى خدمة الرسائل داخل فيس بوك، ما يعني أن تجربة الدردشة عبر المتصفح ستصبح جزءًا من المنصة الرئيسية بدلًا من كونها خدمة مستقلة كما كان الحال لسنوات طويلة.

في المقابل، لن يتأثر مستخدمو الهواتف الذكية بهذا التغيير، حيث سيستمر تطبيق ماسنجر في العمل بصورة طبيعية على أنظمة التشغيل المختلفة مثل أندرويد وiOS، دون أي تغييرات متوقعة في الوقت الحالي. ويشير ذلك إلى أن قرار الإغلاق يقتصر فقط على النسخة الخاصة بالويب، وليس الخدمة ككل.

التأثير الأكبر قد يطال المستخدمين الذين يعتمدون على الموقع الإلكتروني لماسنجر دون امتلاك حساب نشط على فيس بوك، إذ سيتعين عليهم تسجيل الدخول عبر المنصة الأم لمتابعة محادثاتهم وإدارتها. وفي حال عدم القيام بذلك، قد يواجه البعض صعوبة في الوصول إلى سجل دردشاتهم عبر الإنترنت بعد إغلاق الموقع.

قرارات ميتا الأخيرة

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها ميتا مؤخرًا لتوحيد خدماتها وتقليل الاعتماد على التطبيقات أو المنصات المنفصلة، إذ سبق للشركة أن أوقفت تطبيقات ماسنجر الخاصة بأجهزة ويندوز وماك، في مؤشر واضح على توجهها نحو تعزيز التكامل بين منتجاتها المختلفة.

جاء ذلك بعدما اتضح أن التطبيق لم يكن قادرًا على استيعاب عدد كبير من المشاركين في مكالمات الفيديو مثل بعض التطبيقات الأخرى المخصصة للأعمال، مثل زووم. علاوة على ذلك، لم يقدم التطبيق ميزات هامة مثل مشاركة الشاشة أو روابط سهلة.

من الناحية التقنية، مرت نسخة سطح المكتب من تطبيق ماسنجر بعدة تغييرات. في البداية، تم بناء التطبيق باستخدام الإلكترون، ثم تحول لاحقًا إلى تطبيق React Native Desktop. وأخيراً، استخدمت الشركة تقنية كاتاليست، التي تسمح بنقل تطبيقات آيباد إلى نظام ماك.

ومع ذلك، تعرضت هذه التقنية لانتقادات من قبل المطورين والمستخدمين على حد سواء، حيث اعتبر الكثيرون أنها لم تقدم تجربة استخدام سلسة.

وبذلك، يبدو أن مستقبل المراسلة عبر الويب لدى ميتا سيتجه نحو الاعتماد الكامل على فيس بوك، بدلًا من استمرار ماسنجر كخدمة مستقلة على الإنترنت.