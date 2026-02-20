قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
دعاء الليلة الثالثة في رمضان .. أفضل كلمات تجلب لك الرزق والخير كله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شركة ميتا تتجه إلى إغلاق موقع ماسنجر بشكل نهائي .. ما السبب؟

ميتا
ميتا
أحمد أيمن

تتجه شركة ميتا إلى إغلاق الموقع الإلكتروني المستقل لخدمة ماسنجر بشكل نهائي خلال شهر أبريل 2026، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا نحو دمج خدماتها الرقمية ضمن منصة فيس بوك الأساسية، بدلًا من الإبقاء على منصات منفصلة للمراسلة عبر الويب. 

يُذكر أن ماسنجر انطلق كتطبيق مستقل عام 2011 بعد سنوات من تقديم ميزة الدردشة داخل فيس بوك، قبل أن يتحول لاحقًا إلى واحدة من أبرز منصات المراسلة عالميًا، منافسًا قويًا لتطبيقات أخرى مثل واتساب، الذي تملكه ميتا أيضًا. 

ومع مرور الوقت، بدأت الشركة في إعادة دمج خدماتها تدريجيًا تحت مظلة واحدة، في إطار سعيها لتبسيط تجربة المستخدم وتعزيز الترابط بين تطبيقاتها. 

إغلاق موقع ماسنجر 

بحسب ما أعلنته شركة ميتا، فإن المستخدمين الذين يحاولون الدخول إلى ماسنجر عبر الموقع الإلكتروني بعد تنفيذ القرار سيتم تحويلهم تلقائيًا إلى خدمة الرسائل داخل فيس بوك، ما يعني أن تجربة الدردشة عبر المتصفح ستصبح جزءًا من المنصة الرئيسية بدلًا من كونها خدمة مستقلة كما كان الحال لسنوات طويلة. 

في المقابل، لن يتأثر مستخدمو الهواتف الذكية بهذا التغيير، حيث سيستمر تطبيق ماسنجر في العمل بصورة طبيعية على أنظمة التشغيل المختلفة مثل أندرويد وiOS، دون أي تغييرات متوقعة في الوقت الحالي. ويشير ذلك إلى أن قرار الإغلاق يقتصر فقط على النسخة الخاصة بالويب، وليس الخدمة ككل. 

التأثير الأكبر قد يطال المستخدمين الذين يعتمدون على الموقع الإلكتروني لماسنجر دون امتلاك حساب نشط على فيس بوك، إذ سيتعين عليهم تسجيل الدخول عبر المنصة الأم لمتابعة محادثاتهم وإدارتها. وفي حال عدم القيام بذلك، قد يواجه البعض صعوبة في الوصول إلى سجل دردشاتهم عبر الإنترنت بعد إغلاق الموقع.

قرارات ميتا الأخيرة

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها ميتا مؤخرًا لتوحيد خدماتها وتقليل الاعتماد على التطبيقات أو المنصات المنفصلة، إذ سبق للشركة أن أوقفت تطبيقات ماسنجر الخاصة بأجهزة ويندوز وماك، في مؤشر واضح على توجهها نحو تعزيز التكامل بين منتجاتها المختلفة. 

جاء ذلك بعدما اتضح أن التطبيق لم يكن قادرًا على استيعاب عدد كبير من المشاركين في مكالمات الفيديو مثل بعض التطبيقات الأخرى المخصصة للأعمال، مثل زووم. علاوة على ذلك، لم يقدم التطبيق ميزات هامة مثل مشاركة الشاشة أو روابط سهلة.

من الناحية التقنية، مرت نسخة سطح المكتب من تطبيق ماسنجر بعدة تغييرات. في البداية، تم بناء التطبيق باستخدام الإلكترون، ثم تحول لاحقًا إلى تطبيق React Native Desktop. وأخيراً، استخدمت الشركة تقنية كاتاليست، التي تسمح بنقل تطبيقات آيباد إلى نظام ماك. 

ومع ذلك، تعرضت هذه التقنية لانتقادات من قبل المطورين والمستخدمين على حد سواء، حيث اعتبر الكثيرون أنها لم تقدم تجربة استخدام سلسة.

وبذلك، يبدو أن مستقبل المراسلة عبر الويب لدى ميتا سيتجه نحو الاعتماد الكامل على فيس بوك، بدلًا من استمرار ماسنجر كخدمة مستقلة على الإنترنت.

ميتا إغلاق ماسنجر إغلاق موقع ماسنجر فيسبوك سبب إغلاق موقع ماسنجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

بالصور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب .. احرص على تناولها

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد