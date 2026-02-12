الموهبة وحدها لا تكفي .. «الغندور» يُوجّه رسالة على فيسبوك لجمهوره ومتابعيه

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورًا عبر حسابه الشخصي عبر فيسبوك، موجهًا نصيحة لجمهوره ومتابعيه.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “الموهبة وحدها لا تكفي، استمرّ دائماً، فلا يوجد شيءٌ في العالم يمكنه أن يحلّ محلّ الإصرار”.

من جانب آخر، يواصل نادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في السادسة مساء يوم السبت المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة