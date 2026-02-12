قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الموهبة وحدها لا تكفي .. «الغندور» يُوجّه رسالة على فيسبوك لجمهوره ومتابعيه

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورًا عبر حسابه الشخصي عبر فيسبوك، موجهًا نصيحة لجمهوره ومتابعيه.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “الموهبة وحدها لا تكفي، استمرّ دائماً، فلا يوجد شيءٌ في العالم يمكنه أن يحلّ محلّ الإصرار”.

من جانب آخر، يواصل نادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في السادسة مساء يوم السبت المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة

خالد الغندور الزمالك الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

عمر فرج

عمر فرج مهاجم الزمالك السابق ينضم إلى نادي هالمستاد السويدي

الزمالك

4 غيابات في صفوف الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز بالكونفيدرالية

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يزاحم 3 أندية للتعاقد مع نجم أمم إفريقيا

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد