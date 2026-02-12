شوبير يكشف حقيقة رفض كوكا اللعب في مركز الظهير الأيسر

كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق موقف كوك من اللعب في مركز الظهير الأيسر، ولذلك بعد رفضه خوض مباراة الإسماعيلي في ذلك المركز.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية أن كوكا أنه لا يفضل اللعب في مركز الظهير الأيسر، إلا أنه يلتزم بقرارات المدير الفني، ولم يرفض المشاركة في أي مركز يُطلب منه.

وأضاف شوبير أن جماهير الاهلي سعيده عقب الفوز امام الاسماعيلي امس وحصد ال ٣ نقاط لكنها غير راضية عن الأداء.

وتابع ان النادي الأهلي حقق فوزاً معنوياً علي الإسماعيلي بالأمس، قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي.

وتابع أنن ياسين مرعي قدم أداء مميز ويثبت جدارته بشكل واضح.