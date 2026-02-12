قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد ومكان جنازة والد زوجة مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
سارة عبد الله

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي موعد صلاة الجنازة، على والد زوجته الراحل مساء أمس.

وكتبت الصفحة الرسمية لمهيب عبد الهادي: “لا إله إلا الله، الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بأكتوبر نسألكم الدعاء والبقاء لله”.

مهيب عبد الهادي 

يذكر أن مهيب عبد الهادي (ولد في 23 أكتوبر 1972) هو إعلامي ومذيع رياضي مصري بارز، يشتهر بتقديم البرامج المتخصصة في أخبار كرة القدم المصرية.

أبرز محطاته المهنية:
برنامج اللعيب: يقدم حالياً برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، وهو برنامج يومي يتناول كواليس وأخبار الدوري المصري والمنتخب الوطني.
قناة الحياة: برز اسمه سابقاً من خلال عمله كمراسل ومقدم برامج رياضية في شبكة قنوات الحياة.

برامج رمضانية: قدم برنامج "مهيب ورزان" في رمضان 2021 بالاشتراك مع الفنانة رزان مغربي.

ملاحظات حول مسيرته:
يعتمد في برنامجه على الانفرادات الخبرية واستضافة نجوم الكرة السابقين والمحللين.

أثار الجدل في عدة مناسبات بسبب تصريحاته أو "انفراداته" التي واجهت انتقادات، مما أدى في بعض الأحيان إلى إيقافه مؤقتاً للتحقيق من قبل إدارة القناة أو الجهات التنظيمية، مثل واقعة "الصحفي فابريزيو رومانو" وواقعة "اللاعب إلياس الجلاصي".

مهيب عبد الهادي والد زوجة مهيب عبد الهادي الإعلامي مهيب عبد الهادي

