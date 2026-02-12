المهدي سليمان: لا يستطيع أحد أخذ مكان عواد وصبحي.. قرار المشاركة في يد معتمد

علق المهدي سليمان حارس مرمى نادي الزمالك على الفوز بلقاء سموحة بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري

وقال المهدي سليمان في تصريحات صحفية : لا نحتفل بالفوز ولكن نشكر جماهيرنا علي المساندة ونحن نادي الزمالك واحد من اكبر اندية مصر وافريقيا لا نحتفل غير بالبطولات فقط حتي لو كانت ظروف صعبة.

وأضاف : لم اخذ مكان احد في حراسة مرمى الزمالك نحن في الزمالك كلنا واحد اي حارس يلعب الباقي يدعمه لان هدفنا ف الاول والآخر مصلحة الفريق وصبحي وعواد حراس كبار ولا يستطيع احد اخذ مكانهم.

وأوضح : قرار اللعب ده ف يد معتمد جمال وكلنا نحترم قراره.

الزمالك يستعد لكايزر تشيفز

يواصل نادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في السادسة مساء يوم السبت المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة