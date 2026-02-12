مواعيد مباريات منتخب مصر الودية استعدادا لكأس العالم

يواجه منتخب مصر عددا من المنتخبات الكبري استعدادا للمشاركه في مباريات كأس العالم 2026

ويخوض منتخب مصر 3 مباريات ودية حتى الآن أمام منتخبات السعودية وإسبانيا والبرازيل

يواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، والتي تجمع المنتخبين فى دولة قطر

ويواجه منتخب مصر نظيره الإسباني، في المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين 30 من شهر مارس المقبل، على أن تُقام المباراة في دولة قطر.

كما اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع نظيره البرازيلي على مواجهة ودية، تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع البرازيل، فى شهر مايو المقبل.