أخبار العالم

سوريا .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

قوات الاحتلال في سوريا
قوات الاحتلال في سوريا
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم في قرية صيدا الحانوت، بريف القنيطرة الجنوبي.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية من نوع “همر” توغلت في القرية، حيث أقامت حاجزاً عند مدخلها الغربي، وفتشت المارة وعرقلت الحركة لفترة، ثم انسحبت من المنطقة.

وبالأمس ، توغلت قوات الاحتلال في قرية أوفانيا، فيما أطلقت قنابل مضيئة وقذيفتي مدفعية باتجاه محيط تل الأحمر عين النورية، بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

فيما تطالب السلطات السورية باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

سوريا قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية صيدا الحانوت ريف القنيطرة تل الأحمر عين النورية صيدا الحانوت القنيطرة إسرائيل

