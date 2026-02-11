قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هوكينز: الضربات العسكرية في سوريا جزء من إستراتيجية أمريكية مستمرة لضمان الأمن الإقليمي

النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية
النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية
محمود محسن

قال النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، إنّ الولايات المتحدة ستستمر في جهودها لمواجهة تنظيم داعش، والعمل على تقويض قدراته في تصدير العنف داخل المنطقة وخارجها.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التنظيم حاول في العام الماضي تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة، مؤكداً على التزام القيادة المركزية بالعمل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لتعزيز المصلحة المشتركة والأمن الإقليمي.

وتابع، أن التحالف الدولي لمكافحة داعش يضم أكثر من 90 دولة، وقد انضمت سوريا كعضو جديد العام الماضي، ما يعكس الطبيعة الدولية لهذه الجهود.

وأشار النقيب هوكينز إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا مستمرة، بما في ذلك الضربات التي تهدف للحفاظ على الضغط العسكري على التنظيم وتقليص قدراته.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لضمان الأمن الإقليمي والدولي، مع التركيز على التنسيق المستمر مع الحلفاء لتعزيز فعالية العمليات وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

وأوضح هوكينز أن الجيش الأمريكي أحرز تقدماً ملموساً في نقل المعتقلين من عناصر داعش من سوريا إلى العراق منذ إطلاق هذه العملية في 21 يناير من العام الحالي.

ولفت، إلى أن النتائج حتى الآن إيجابية وأن المزيد من النجاحات متوقع في الأسابيع القادمة، مؤكدًا، أن هذا الجهد جزء من استراتيجية أوسع لمواجهة التنظيم وضمان عدم تمكنه من تنفيذ هجمات تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
 

النقيب تيم هوكينز القيادة المركزية للقوات الأمريكية تنظيم داعش المنطقة الأمن الإقليمي

خالد سليم وهند صبري
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
محافظ الشرقية
